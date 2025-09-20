En fiestas y afortunados por la Lotería Nacional; Guadalajara lo celebra

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado, que ha recaído en el número 37.284 y está dotado con 120.000 euros al número, ha sido consignado en Guadalajara.

En un comunicado de prensa, Loterías y Apuestas del Estado ha informado de que el boleto premiado ha sido consignado en la administración número 9 ubicada en el número 121 de la calle Alamín de la capital alcarreña.

El primer premio, dotado con 600.000 euros al número, ha recaído en el 31.885 y se ha consignado en Barcelona, Santurtzi (Biskaia), Los Ángeles (Cádiz), Narón (La Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Algemesí y Xátiva (Valencia), y Corrales del Vino (Zamora).