Denuncia que esta zona de Guadalajara se quedó sin ambulancia en su base durante diez horas

UGT Servicios Públicos denuncia que Cifuentes (Guadalajara) como los pueblos de su zona de influencia estuvieron sin ambulancia en su base durante diez horas, «con el consiguiente riesgo que representa en caso de ocurrir alguna emergencia».

«En Cifuentes, cuya ambulancia de Soporte Vital Básico tuvo que realizar un viaje a Lleida para traer desde allí a un paciente castellanomanchego. A partir de las 10.00 y hasta las 20:00 horas tanto Cifuentes como los pueblos de su zona de influencia estuvieron sin ambulancia en su base, con el consiguiente riesgo que representa en caso de ocurrir alguna emergencia».

Desde UGT reclaman en un comunicado «un recurso extra que realice este tipo de servicios y para no dejar a la provincia de Guadalajara durante tanto tiempo sin sus recursos propios».

Inciden en «las carencias en transporte sanitario que sufre Guadalajara, una infradotación que hace que frecuentemente distintas áreas de la provincia se queden sin este recurso».