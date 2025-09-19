Buscan gente para regentar el bar de un pueblo de Guadalajara: solo 162 euros de alquiler

El Recuenco, un pequeño municipio de Guadalajara con apenas 64 habitantes, busca a emprendedores que quieran regentar su bar-restaurante municipal, el punto de encuentro de los vecinos y un lugar indispensable para la vida social del pueblo.

El Ayuntamiento ha publicado el concurso para el arrendamiento del establecimiento, un espacio que busca convertirse en motor de dinamización social y económica de la localidad. El contrato tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables, con un precio de salida de 162 euros al mes (IVA incluido).

Además, para facilitar el inicio de la actividad, el pliego contempla un periodo de carencia de nueve meses, de manera que el arrendatario no tendrá que afrontar el pago inmediato de la renta.

Un gran potencial

«Los pueblos no tenemos que resignarnos a pensar que lo nuestro no vale la pena. Por lo menos aquí somos conscientes del valor de lo que tenemos: un gran potencial en el ámbito de la hostelería y la restauración», ha destacado el alcalde de El Recuenco, Enrique Collada, que ha animado a participar a personas emprendedoras que quieran desarrollar un negocio de hostelería de calidad en la zona.

«Queremos atraer a quienes compartan esa visión y quieran apostar por El Recuenco. Los buenos profesionales triunfan en cualquier rincón del mundo», ha añadido.

Requisitos

El bar municipal es muy importante en el municipio. Por ello, el concurso no solo valora criterios económicos, sino también sociales, como la amplitud del horario de apertura o la calidad del servicio, entre otros.

Para participar en la licitación, los candidatos deberán estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social, y también acreditar una solvencia económica mínima de 1.684 euros, que cubre la fianza, la garantía definitiva y seis meses de renta.

Las ofertas serán valoradas en base a la oferta económica (hasta 40 puntos), la ampliación del horario respecto al mínimo obligatorio (hasta 30 puntos), experiencia en la gestión de negocios (hasta 20 puntos) y experiencia laboral en hostelería (hasta 10 puntos).

Las propuestas deberán presentarse en el Ayuntamiento martes, miércoles o jueves de 10:00 a 14:00 horas, con plazo hasta el 8 de octubre; o a través del correo postal, siempre que el envío se justifique con el resguardo de Correos y se comunique el mismo día en el Consistorio mediante telegrama, indicando los datos del expediente y del licitador.

Apoyo a los nuevos vecinos

El Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar en la búsqueda de vivienda para aquellas personas que resulten adjudicatarias y decidan instalarse en el municipio, facilitando su integración en la vida local.

«Este concurso no solo busca abrir un negocio, sino reforzar la vida social del pueblo y ofrecer una oportunidad al talento y a quienes quieran emprender en un entorno natural con futuro. El bar es, al mismo tiempo, una empresa y un servicio social de gran valor para El Recuenco», ha indicado el alcalde.

Los pliegos completos pueden consultarse en este enlace, y para resolver cualquier duda sobre las condiciones del concurso se puede contactar a través del correo electrónico [email protected] o llamando al 949 81 70 17, de martes a jueves en horario de mañana.