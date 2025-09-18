Muere el corredor corneado en Guadalajara

El hombre de 37 años que resultaba herido grave este miércoles tras recibir una cornada durante una suelta realizada en la plaza de toros de Mondéjar con motivo de sus fiestas patronales, ha fallecido.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, desde donde ha apuntado también que el corredor era, al parecer, vecino de la localidad madrileña de Tielmes.

Si bien tras la cogida fue trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid, nada se pudo hacer por su vida.

El aviso del suceso se ha recibido a las 17.57 horas y hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y el helicóptero sanitario.

El municipio de Mondéjar, que ese jueves finaliza sus fiestas patronales, vive con consternación y con tristeza este terrible suceso, tal y como han confirmado también fuentes municipales.