Luto en este pueblo de Guadalajara que estaba en fiestas

El Ayuntamiento de Mondéjar (Guadalajara) ha anunciado la suspensión de las actividades previstas con motivo de sus Fiestas, desde las 11.00 horas de este jueves, hasta las 0.00 del 21 de septiembre, tras el fallecimiento de un hombre de 37 años en la suelta realizada en la plaza de toros de la localidad.

El alcalde de Mondéjar, José Luis Vega, ha anunciado asimismo, en declaraciones a Europa Press, el establecimiento de tres días de luto, con banderas a media asta en todos los edificios públicos.

Vega ha transmitido su pesar por el suceso y el fallecimiento del joven, a pesar del esfuerzo del personal sanitario por salvar su vida.

Por otra parte, ha adelantado que algunas de las actividades pendientes con motivos de las fiestas, podrán ser reprogramados tras la suspensión de la última jornada de Fiestas.