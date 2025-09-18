Borja Jiménez triunfa en la primera de Guadalajara

Borja Jiménez resultó el único triunfador en la primera de Guadalajara, con una corrida justa de raza de Carmen Lorenzo/Capea y un remiendo de Salvador Gavira García, aunque con tres toros manejables, en la que un bullidor Marco Pérez anduvo desacertado con los aceros y Talavante no tuvo opción alguna de lucimiento.

El segundo afeó la faena de Borja Jiménez con su huida en el tramo final del trasteo de muleta. Antes, en las tres primeras tandas, hubo templanza y encaje por parte del sevillano, que dejó una buena estocada a la primera volviendo a conectar con los tendidos. Tanto, que a sus manos fueron dos generosas orejas.

El paso del quinto por el peto del picador fue simbólico. Quizás por tal motivo tuvo más duración que sus hermanos en el último tercio. Borja Jiménez sobresalió en pasajes al natural, con el de Capea (al que brindó faena Jiménez) durando y aguantando las tandas ligadas aunque desiguales del de Espartinas, que esta vez marró con el acero.

Marco Pérez exprimió al noble tercero, un ejemplar con el fuelle y la casta justitos. El salmantino pudo componer un trasteo pulcro, poniendo él mucho más que su antagonista, al que pinchó en primera instancia y con el que llegó a escuchar un aviso por sus reiterados fallos con el descabello.

Como también prolongada -y rapidilla- resultó la labor de Pérez al manejable sexto, al que se los dio de todos los colores, en un derroche de ganas que terminó cercano al aburrimiento por la escasa templanza de los muletazos. En este también resultó avisado.

El primero bis, de Salvador Gavira García, tuvo tanta nobleza como sosería, y ante él Talavante anduvo dispuesto, aunque sin material bovino que permitiera el triunfo, ni siquiera menor. Y tres cuartos de lo mismo ocurrió en el cuarto, en este caso con el hierro de Capea, quedando Talavante inédito en Guadalajara.

FICHA

Plaza de toros de Guadalajara. Corrida de toros. Primer festejo de la Virgen de la Antigua. Más de tres cuartos de entrada.

Se lidiaron cuatro toros de Carmen Lorenzo (segundo, tercero, quinto y sexto), uno de El Capea (cuarto) y uno de Salvador Gavira García (primero bis), bien presentados. Primero descastado. Segundo manso encastado. Tercero noble y soso. Cuarto muy apagado. Quinto bueno. Sexto manejable.

Alejandro Talavante (de azul rey y oro): pinchazo y entera desprendida (silencio); estocada casi entera arriba algo atravesada y descabello (silencio).

Borja Jiménez, que sustituía a Morante de la Puebla y debutaba en esta plaza (de verde Soraya y oro): estocada entera arriba (dos orejas); dos pinchazos y media arriba (silencio).

Marco Pérez, que sustituía a Manzanares y debutaba en esta plaza (de malva y oro): pinchazo y estocada entera algo trasera y seis descabellos (silencio con aviso); pinchazo y más de media tendida y cuatro descabellos (silencio con aviso).

Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del aficionado Diego Moratilla.

Iván García y Luis Blázquez saludaron tras banderillear al segundo.

Borja Jiménez salió a hombros.