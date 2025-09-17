Novedades en el presunto crimen machista de Ruguilla en Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado su personación como acusación particular en el caso de crimen de Ramy Virginia Taccarelli, «la primera víctima mortal de violencia de género en 2025 en Castilla-La Mancha».

El cadáver de esta mujer, de 41 años y madre de dos hijos, fue encontrado el pasado 25 de junio en una cueva de Ruguilla, pedanía de Cifuentes (Guadalajara).

Así lo ha avanzado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

«Tenemos muy claro que vamos a trabajar con todos los medios posibles para erradicar cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres», ha afirmado Padilla, que reivindica que el Gobierno regional se presenta como acusación particular refrendando un «compromiso y una cuestión de voluntad política», con la convicción de que «es de justicia apoyar y respaldar a las víctimas».

El Juzgado de Instrucción número 2 de Guadalajara dictó el pasado 11 de julio el auto de ratificación de prisión provisional comunicada y sin fianza para la pareja y presunto autor del crimen de Ramy Virginia Taccarelli, J.R.M, al que se le imputó de forma provisional un presunto delito de homicidio.

Se estableció como medida cautelar para el investigado la suspensión del ejercicio de la patria potestad sobre la hija menor de la pareja, sin régimen de visitas ni comunicaciones. Además, se estableció la prohibición para el investigado de acercarse a la menor a una distancia del 1.000 metros, así como prohibición de comunicación con la misma.