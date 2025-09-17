Herido por una cornada en Guadalajara

Un hombre de 37 años ha resultado herido este miércoles por una cornada recibida durante una suelta de toros en la plaza de la localidad de Mondéjar (Guadalajara) y ha tenido que ser trasladado en helicóptero sanitario al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado de que el aviso se ha producido a las 17:57 horas desde la plaza de toros de Mondéjar.

Hasta este lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y el helicóptero medicalizado que ha trasladado al herido al centro hospitalario.