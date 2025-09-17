Desarticulada una red criminal que delinquía en Guadalajara

La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal dedicada a la ciberestafa, con siete personas implicadas, tras recibir una denuncia de una persona que estaba de vacaciones en Carballo (A Coruña) y le quitaron de su cuenta 4.100 euros.

La investigación ha sido coordinada por el Equipo @Coruña, con la colaboración de la Policía Judicial de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia y Zaragoza.

La Operación Gusman ha permitido imputar a siete personas e identificar a otras cuatro como testigos.

La investigación se inició tras la denuncia de una mujer que, durante sus vacaciones en Carballo, recibió notificaciones de 59 cargos fraudulentos en su cuenta bancaria, por lo que le retiraron 4.100 euros.

En cuanto se dio cuenta, dio de baja la tarjeta, por lo que no pudieron sacarle más dinero.

El Equipo @Coruña determinó que los estafadores habían utilizado la técnica de phising para introducir un malware en el móvil de la víctima.

Este software malicioso permitió a los delincuentes robar los datos de su tarjeta bancaria, que posteriormente fueron vendidos a canales privados de mensajería.

Así, se crearon cuentas de cliente falsas en diversas tiendas online para adquirir productos y pagar servicios, cargando los importes en la tarjeta de la víctima.

La investigación continúa abierta para localizar a todos los responsables de los cargos efectuados, aunque la Guardia Civil ya ha logrado recuperar parte del dinero estafado.