Herido un trabajador en Guadalajara

Un trabajador de 24 años de edad ha resultado herido este martes en Cabanillas del Campo (Guadalajara) tras caerle encima un mallazo de hierro.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el accidente ha tenido lugar a las 16.07 horas en una empresa de hierros ubicada en la calle Francisco de Medina y Mendoza.

El herido ha sido trasladado en una UVI al hospital de Guadalajara y también se han acercado hasta el lugar efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.