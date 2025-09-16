El desfile de carrozas en Guadalajara termina en desgracia con un niño herido de gravedad

Un chico de 12 años ha resultado herido gravedad tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de inaugural de las ferias y fiestas de Guadalajara celebrado este lunes.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 21:15 horas, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando un menor de edad de 12 años ha resultado atropellado por una carroza que participaba en el desfile inaugural de las ferias y fiestas.

Al parecer, le ha pasado por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que el chico ha resultado herido grave y ha tenido que ser trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.

Al lugar del suceso también se han desplazado agentes de la Policía Local.

