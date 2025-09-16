Buenas noticias sobre el menor herido tras ser atropellado por una carroza en Guadalajara

El chico de 12 años que ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por una carroza durante el desfile de peñas de las ferias y fiestas de Guadalajara ha sido dado de alta.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 21:15 horas, en la calle Virgen del Amparo de Guadalajara junto a la iglesia de San Ginés, cuando un menor de edad de 12 años ha resultado atropellado por una carroza que participaba en el desfile de peñas de las ferias y fiestas.

Al parecer, le ha pasado por encima una de las ruedas de la carroza, por lo que el chico ha resultado herido grave y ha tenido que ser trasladado en UVI al hospital de Guadalajara.

Fuentes del Hospital de Guadalajara han dicho a EFE que el menor ha sido dado de alta.