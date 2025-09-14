Le ponen fin al incendio declarado este sábado en Guadalajara

El incendio forestal que se declaraba este sábado en Torrecuadrada de los Valles, pedanía del ayuntamiento de Torremocha del Campo situada en la provincia de Guadalajara, ha quedado extinguido a las 18.46 horas de hoy.

El fuego, que se detectaba a las 16.42 horas gracias a una llamada particular, quedaba controlado horas más tarde, concretamente a las 20.38 horas.

En las labores de extinción llegaron a participar hasta 17 medios y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.