Le ponen fin al incendio declarado este sábado en Guadalajara

Ya ha quedado extinguido

infoCLM Send an email 14 septiembre, 2025 - 19:42
Incendio en Torrecuadrada de los Valles (Guadalajara) - INFOCAM

El incendio forestal que se declaraba este sábado en Torrecuadrada de los Valles, pedanía del ayuntamiento de Torremocha del Campo situada en la provincia de Guadalajara, ha quedado extinguido a las 18.46 horas de hoy.

El fuego, que se detectaba a las 16.42 horas gracias a una llamada particular, quedaba controlado horas más tarde, concretamente a las 20.38 horas.

En las labores de extinción llegaron a participar hasta 17 medios y 72 personas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

