La Plaza Mayor de Guadalajara se llena de ritmo

La Plaza Mayor de Guadalajara se convirtió este sábado en el escenario del II Festival Nacional de Folclore ‘Ciudad de Guadalajara’, una cita que reunió a más de medio millar de espectadores en torno a la música, los bailes regionales y la tradición popular.

El evento comenzó con un pasacalle desde la Plaza de Santo Domingo hasta la Plaza Mayor, animando el recorrido de vecinos y visitantes. Posteriormente, el público disfrutó de las actuaciones de los cuatro grupos participantes.

El festival estuvo presentado por el periodista Alberto Moreno, quien dio paso a cada una de las actuaciones, y también al intercambio de objetos y alimentos tradicionales que ha supuesto el hermanamiento de estos grupos para siempre.

El concejal de Cultura, Javier Toquero, subrayó la importancia de este encuentro: «el folclore es nuestra cultura, son nuestras raíces y, por ello, es tan importante crear espacios donde el público pueda disfrutarlo».

El Grupo Folclórico Palacio de la Cotilla, organizador de la cita, mostró su satisfacción por la gran respuesta del público y la colaboración de los grupos invitados.

Con esta segunda edición, el Festival Nacional de Folclore ‘Ciudad de Guadalajara’ se consolida en el calendario cultural y festivo de la ciudad, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento y de la ciudadanía con la preservación y difusión de las tradiciones, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.