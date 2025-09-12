La peluquera de Guadalajara que quiere ser la mejor del mundo

La estilista y peluquera Lorena Navarro, con un salón de belleza en Azuqueca de Henares (Guadalajara), competirá este fin de semana en el Mundial de Peluquería (OMC World Cup 2025) en París y luchará por ser una de las mejores peluqueras del mundo.

Navarro partirá este sábado hacia la capital francesa donde competirá el domingo en este certamen que se celebra enre los días 13 y 15 de este mes: “Lo tengo casi todo listo”, ha dicho a EFE.

Ha explicado que fue en 2020 cuando presentó trabajos online y fue seleccionada entre muchos compañeros a nivel nacional y “me pareció una oportunidad buena para aprender y hacer cosas diferentes”, ha señalado.

El año pasado, Lorena Navarro participó en el 28 Campeonato de España de Peluquería, donde se proclamó subcampeona en la categoría absoluta femenina y fue reconocida con la medalla de bronce en “Fashion Bridal”.

Asegura tener “ganas” de que llegue esta cita y no se encuentra nerviosa ya que «he entrenado mucho y estoy segura de que lo llevo preparado, otra cosa es luego el resto de los compañeros y la suerte ese día”, ha afirmado.

Ella competirá en la modalidad de corte de precisión y tinte, y ha explicado que «se hace con maniquí y es pelo artificial, muy específico y hay que testarlo mucho al igual que el color”.

Navarro, que lleva 26 años en la profesión, también ha afirmado que lleva mucho tiempo y esfuerzo invertido para competir en este Campeonato, y detalla que hay «una guía de inspiración que te marca cómo debe ser el corte y también los colores, no puedes salirte de ahí”.

Ha manifestado que su oficio es mucho más que cortar y teñir, “tiene una parte de artista y el trato con el cliente me encanta. Esa parte de hacerles sentir bien y escucharlos”, y ha afirmado que está encantada de recibir clientes que se pongan en sus manos para que les haga un cambio de imagen.

Sus clientes son mayoritariamente mujeres, pero también tiene público masculino, y mayoritariamente desde jóvenes a mediana edad: “desde que estoy en esto del Mundial se ha disparado con el boca a boca y es una locura la cantidad de gente que viene”, ha comentado.

En cuanto a su trabajo diario señala que “no me da miedo afrontar ningún tipo de trabajo, me he especializado en color fantasía, rubios, rizos… En 26 años me he formado en todo y estoy encantada”, y subraya que su sector es muy cambiante, con modas y tendencias que cada año varían.