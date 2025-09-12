Desvelado quién sustituirá a Morante en la Feria de Guadalajara

El torero Morante de la Puebla, baja en la feria de La Antigua en Guadalajara, será sustituido el jueves 18 de septiembre por Borja Jiménez, según han informado la empresa Funsauta y el Ayuntamiento.

El diestro Morante de la Puebla se ha visto obligado a cancelar sus compromisos de los próximos días después de resentirse de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto y Pontevedra y recomendarle los médicos que le han atendido este jueves en Sevilla reposo al menos durante una semana.

Debido a esta recaída el torero cigarrera no podrá hacer el paseíllo en las ferias de Albacete (este sábado) y Guadalajara (el próximo jueves 18).

La Feria Taurina de Guadalajara 2025 se celebrará entre el martes 16 y el domingo 21 de septiembre, y el jueves 18, en concreto, habrá toros de la ganadería El Capea que lidiarán Borja Jiménez, sustituyendo a Morante, José María Manzanares y Alejandro Talavante.

Además, el viernes 19 habrá un mano a mano entre Ginés Marín y Víctor Hernández, frente a reses de José Vázquez, y el cartel del sábado lo componen los diestros Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Fernando Adrián, que se enfrentarán a ejemplares de la ganadería Alcurrucén.

El cierre de la feria tendrá lugar el domingo 21 de septiembre con la terna Sebastián Castella, Pablo Aguado y Tomás Rufo, que lidiarán toros de Zalduendo.