Acusan a Guarinos de «inflar el dispositivo de limpieza en Ferias y dejar sin atender a los barrios»

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara Pilar Sánchez ha denunciado que el equipo de Gobierno «no ha hecho una planificación real de las necesidades que en materia de limpieza va a necesitar la ciudad durante estos días», y ha calificado de «anuncio estético» y de una nueva «campaña de marketing» el dispositivo de limpieza en Ferias que presentó la semana pasada.

«Estamos hablando de unos datos que son irreales y no concuerdan con la realidad, porque si los medios que se van a destinar a las Ferias y Fiestas, son los que anunciaron los concejales de Guarinos, y que son los medios actuales, nos preguntamos ¿qué dispositivo va a utilizar, entonces, para el mantenimiento en el resto de barrios y zonas de la ciudad que estén fuera del núcleo de las Ferias?», ha dicho Sánchez.

De ahí que, según informa el grupo, la edil tema que barrios como Manantiales, o Las Ramblas, que no se encuentren en el circuito de las Ferias, «vayan a sufrir una falta de limpieza durante más de diez días».

«Una imagen que, por desgracia, es habitual en nuestra ciudad, donde la limpieza brilla por su ausencia, con un incremento notable de la suciedad en nuestras calles; parques y jardines, con plagas de cucarachas; ratas y chinches, y sin una planificación real básica, con barrios en los que hemos visto se acumula la basura», ha denunciado.

Para Sánchez, este dispositivo de limpieza en Ferias presentado por Guarinos es un nuevo anuncio «estético, con datos irreales, inflados y que llevan a engaño; y todo ello dentro de esa campaña de maquillaje a la que nos tiene acostumbrados».

Y, como ejemplo, la concejala socialista se ha referido al personal indicado por el concejal de Servicios Municipales para estos días, «anunciando que se iban a destinar más de 200 trabajadores. Y nosotros nos preguntamos, ¿teniendo en cuenta que la oferta actual de la empresa para este servicio es de unos 120 trabajadores, ¿de dónde van a salir el resto de operarios y personal hasta superar los 200, los va a contratar el ayuntamiento?»

En la misma línea se ha referido la concejala socialista a los números ofrecidos por el responsable municipal de Parques y Jardines, que indicaba que van a estar activos durante toda la semana un total de 105 trabajadores, «otra cifra que es engañosa, porque durante el fin de semana únicamente se dispone de una plantilla de 12 trabajadores, y suponemos que harán un retén de 20, pero quién se va a creer estos datos, estando la ciudad como está de sucia».

«Es una auténtica vergüenza que se estén dando estas cifras con el único afán de engañar a la ciudadanía, y pedimos a Guarinos que realice una planificación real de estos servicios, coherente y acorde a las necesidades de estas Ferias, pero también del resto de la ciudad», ha concluido Sánchez.