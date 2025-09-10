Trágico accidente en una carretera de Guadalajara

Un hombre de 47 años ha fallecido este miércoles en Centenera (Guadalajara) tras salirse de la vía y volcar en el kilómetro 11 de la carretera GU-905.

Según ha informado el 112, el hombre era el único ocupante del vehículo y los bomberos de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que acudieron a sacarle del vehículo, en el que había quedado encarcelado, no pudieron hacer nada para evitar el fallecimiento.

El suceso, ocurrido 17:11 horas de este miércoles, ha movilizado a la Guardia Civil, personal de mantenimiento de carreteras, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.