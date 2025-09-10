Accidente mortal en un pueblo de Guadalajara

Un joven de 27 años ha fallecido y un hombre de 48 ha resultado herido grave en un accidente de tráfico en Valdepeñas de la Sierra (Guadalajara), después de que el vehículo que ocupaban haya volcado y caído por un terraplén hasta una zona de difícil acceso.

Según ha explicado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del accidente se ha recibido a las 12:49 horas de este miércoles en un punto cercano al kilómetro 8 de la CM-1052, donde el coche y sus ocupantes han quedado en un área difícil incluso para los bomberos, que han solicitado apoyo de un helicóptero del grupo especial de rescate en altura (Gera) de la Comunidad de Madrid.

Hasta el lugar se han desplazado también los bomberos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) para realizar labores de porteo tanto del herido como del fallecido.

Asimismo, hasta el lugar se han desplazado otros dos helicópteros, estos sanitarios, tanto de la Comunidad de Madrid como del servicio de salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que ha trasladado al hombre, herido de gravedad, al hospital Doce de Octubre de Madrid.

Los servicios sanitarios han tratado de salvar la vida del joven, pero no han podido reanimarlo.

Hasta el lugar también se ha desplazado una ambulancia de soporte vital y un equipo médico de urgencias de Valdepeñas de la Sierra, así como la Guardia Civil.