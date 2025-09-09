Guadalajara será capital del kárate

Guadalajara acogerá el próximo fin de semana la XXXI edición del Torneo Mediterranean Kárate Championships, un campeonato internacional que reunirá, en el Palacio Multiusos, del 12 al 14 de septiembre, a más de 700 deportistas de 16 países y que atraerá a cerca de 3.000 visitantes entre atletas, técnicos y familiares.

Será la primera vez que este torneo se celebre en la ciudad de Guadalajara, consolidando a la capital alcarreña como un referente en la organización de grandes eventos deportivos internacionales, fruto de la estrecha colaboración entre el Ayuntamiento, la Real Federación Española de Kárate (RFEK) y la Federación de Castilla-La Mancha, tal y como ha señalado el concejal de Deportes, Armengol Engonga, durante la presentación.

«Guadalajara respira deporte y se ha ganado el derecho a ser sede de competiciones de primer nivel», ha añadido Engonga en su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado de los presidentes responsables de las federaciones a nivel nacional y regional, Antonio Moreno y Javier Piñeno, respectivamente.

Por su parte, el presidente de la RFEK ha confirmado que la ciudad albergará nuevos campeonatos de gran envergadura en 2026 y años posteriores, reafirmando su papel estratégico en el calendario deportivo nacional e internacional.

El torneo contará con la presencia de karatecas de potencias mundiales en esta disciplina como Turquía, Francia, Italia o Egipto, lo que a juicio de Moreno asegura un nivel competitivo excepcional, reconociendo que el altísimo nivel de los rivales no hará fácil que España consiga medallas.

Más allá de la competición, que se centrará los días 13 y 14 en el Palacio Multiusos, con entrada gratuita, la organización ha querido involucrar a la comunidad con actividades paralelas: una mesa redonda sobre ‘Deporte y Mujer’ con destacadas karatecas como Isabel Nieto, campeona del mundo, Indira Zúñiga, que es bronce mundial, Carla Guardeño, campeona a nivel europeo, y Mireia Bejarano, plata mundial Sub-21, y una exhibición de ‘Beach Games Karate’, modalidad novedosa que se celebrará en el Parque de La Chopera el viernes 12 por la tarde.

El acceso al Palacio Multiusos será gratuito para el público durante todo el fin de semana, una medida con la que la federación busca acercar el kárate a la ciudadanía. La celebración del torneo no solo supone un hito deportivo, sino también un importante impulso económico y turístico para la ciudad, que refuerza su imagen como un destino dinámico, hospitalario y volcado con el deporte, ha concluido Engonga.