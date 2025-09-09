El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara que ya tiene fecha

El Festival de Cine Comprometido de Guadalajara ha hecho pública la programación de su XXIII edición, que se celebrará del 8 al 11 de octubre en el Espacio Joven Europeo (EJE) de Azuqueca de Henares. En total se mostrarán 64 cortometrajes cuidadosamente seleccionados de entre el millar de trabajos recibidos este año, distribuidos en ocho secciones que recogen lo mejor del cine español y del espíritu comprometido del Fescigu.

Tras varios meses de intenso trabajo, en los que el Comité de Selección del Fescigu tuvo que visionar alrededor de un millar de cortometrajes, se ha llegado a dar forma a la programación definitiva. No ha sido un proceso fácil, aseguran desde la organiación en nota de prensa, ya que han quedado fuera de cartelera obras de gran calidad que, por cuestiones de espacio, no pudieron tener cabida. Aun así, afirman que el resultado es una selección «exquisita», que recoge lo mejor del panorama actual y que «hará las delicias de un público cada vez más exigente y comprometido».

El público tendrá un papel fundamental, ya que será el encargado de otorgar algunos de los Premios Picazo, mientras que un jurado «de lujo» compuesto por Marta Belaustegui, José Carabias, Paca Gabaldón, Juan Laborda y Carlos Alba decidirá los galardones principales de la Sección Oficial. Toda la programación, con información detallada de cada cortometraje, ya puede consultarse en la web oficial del festival.

SECCIONES DE LA PROGRAMACIÓN DE 2025

La Sección Oficial de Cortometrajes será el alma del Fescigu, una «exquisita» selección de 21 cortometrajes repartidos en tres sesiones, que compiten por los principales premios del festival. Estos trabajos, de gran variedad temática y estilística, podrán optar además a los Premios Goya, al ser el Fescigu festival preseleccionador de la Academia del Cine Español.

La Sección Requetecortos será para quienes disfrutan de lo breve e intenso, con piezas de ficción y animación de no más de seis minutos que se proyectarán el sábado 11 de octubre, justo antes de la Gala de Clausura. El público decide aquí el ganador de esta sección, que en una hora trepidante nos mostrará 13 microcortos.

Por su parte, Daños Colaterales es una sección que desnuda la maquinaria bélica y muestra cómo la guerra se convierte en negocio. Estos trabajos reflexionan sobre el absurdo del conflicto y la urgencia de comprenderlo para desarmarlo.

La sección Convulsa Adolescencia contendrá cortometrajes que hablan de identidades en busca de un lugar, de cuerpos en transformación y de jóvenes a los que la sociedad no deja espacio para ser. «Historias que son espejo, denuncia y grito».

En la categoría En Femenino se podrá disfrutar de siete miradas distintas sobre lo femenino hoy. Historias íntimas y colectivas de resistencia, autonomía y lucha por conquistar espacios propios. Un retrato poliédrico de la mujer contemporánea.

Mientras, en la sección Un Sistema de Escándalo se hará un recorrido por los trucos sucios del poder. Políticos que juegan a medias verdades, empresas que venden destrucción como progreso y ciudadanos que descubren que las reglas están amañadas. Seis cortos que ponen el sistema frente al espejo.

De su lado, Infancine es una propuesta pensada para escolares de Primaria, que disfrutarán con un cine diferente y aprenderán valores de convivencia pacífica. El festival pone a disposición de profesores y alumnos fichas didácticas para trabajar después en el aula. Además el sábado 11 de octubre será posible asistir en familia para disfrutar de esta selección de cortos.

Finalmente, en Juvencine se usa el cine como herramienta pedagógica para adolescentes. Una batería de cortometrajes que abordan los temas que más les interesan y que invitan al debate colectivo en torno a valores y lenguaje cinematográfico, con materiales educativos descargables en la web del festival.

PRESELECCIONADOR DE LOS GOYA

Cabe destacar que el Fescigu es uno de los pocos festivales nacionales que colaboran con la Academia del Cine Español en la preselección de los Premios Goya. Así, el ganador del Primer Premio Picazo de la Sección Oficial optará automáticamente a la codiciada estatuilla de la Academia.

Esta colaboración deja patente el interés que genera el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara más allá del ámbito local, al posicionarse como uno de los festivales de referencia en el panorama cinematográfico español, combinando cine comprometido, reflexión social y un firme apoyo al cortometraje.

La programación de 2025, que se podrá disfrutar íntegramente en el EJE de Azuqueca de Henares, invita a sumergirse en un cine «valiente, diverso y necesario».