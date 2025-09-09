El estado del herido en un encierro de Guadalajara

El hombre de 46 años que resultó herido por asta de toro este lunes durante un encierro en El Casar (Guadalajara) se encuentra ingresado en el Hospital de la capital alcarreña con pronóstico reservado, según han confirmado a EFE fuentes de este centro a EFE.

El aviso del incidente se produjo a las 13:36 horas durante la celebración de los encierros en las fiestas del municipio de El Casar.

El herido fue trasladado al centro hospitalario en la UVI en preventivo que se encontraba en el lugar de los festejos.