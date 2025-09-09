Denuncia el «caos» en las escuelas infantiles de Guadalajara

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara ha denunciado el «caos» en las escuelas infantiles de la ciudad, asegurando que trabajadores y familias «no saben cómo será el nuevo curso» tras la prórroga del contrato para estas escuelas.

La portavoz socialista, Lucía de Luz, ha señalado que este martes se ha producido la primera consecuencia de «la mala gestión de Guarinos, reprendida hace un par de semanas por el Ministerio de Hacienda al estar pagando tarde y mal», según ha informado el PSOE en nota de prensa.

De Luz ha señalado que el Ayuntamiento va a tener que compensar ahora a la empresa que se iba a quedar con la gestión de las escuelas infantiles de 0 a 3 años al verse obligado a desestimar su contratación y proceder a la prórroga forzosa con la anterior adjudicataria. El desestimiento se ha aprobado este mismo martes en Junta de Gobierno Local, que llevará a una posterior indemnización por parte del Gobierno local a la empresa que había resultado adjudicataria.

«De nuevo estamos ante un caso de mala gestión de Ana Guarinos que vamos a pagar todos los vecinos y vecinas», ha denunciado De Luz. Según los socialistas, Guarinos ha llevado al Ayuntamiento a esta situación al haber aumentado el periodo medio de pago hasta los 65 días, cuando debe estar por debajo de los 60, desde octubre de 2024 y que ha llevado al Ministerio de Hacienda a emitir un informe desfavorable en cuanto a la sostenibilidad del Ayuntamiento.

Hasta el momento, ha denunciado De Luz, «nadie de este Gobierno de PP y Vox ha hablado con la antigua empresa que se va a tener que hacer cargo, ahora en prórroga forzosa con una duración de nueve meses, de la gestión de estas escuelas, ni se han preocupado de cómo se está llevando a cabo el inicio del curso escolar».

De hecho, ha añadido la portavoz socialista, las trabajadoras de las escuelas han trasladado al Grupo Municipal Socialista «que no saben en qué situación están, porque tenían pensado empezar con el nuevo pliego el pasado 1 de septiembre y no saben cuál aplicar».

Ante esta situación, que el PSOE califica de «caótica» y que también ha generado el «desconcierto» entre padres y madres, solicita a Guarinos que convoque una reunión con la empresa y que se mantenga informadas a las trabajadoras de sus condiciones laborales en este nuevo curso que comienza.

La portavoz socialista ha exigido al Gobierno municipal «que explique a la ciudadanía qué medidas va a tomar para revertir esta situación con el fin de que el Ministerio de Hacienda pueda emitir un informe favorable que la desbloquée, porque se están paralizando muchas más ayudas y proyectos para la ciudad para empresarios, desempleados, para escuelas infantiles y ayudas a material escolar».