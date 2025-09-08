Premio de más de 7 millones de euros para un acertante de Guadalajara

El sorteo de La Primitiva de este lunes, 8 de septiembre de 2025, ha dejado un gran premio en Castilla-La Mancha. Un único acertante de Categoría Especial (6 aciertos más el reintegro), que selló su boleto en la Administración de Loterías nº 1 de Azuqueca de Henares (Guadalajara), se ha embolsado nada menos que 7.357.267,90 euros.

Premios de Primera y Segunda Categoría

Junto a este premio millonario, también hubo dos boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), validados en Móstoles (Madrid) y Murcia, que recibirán cada uno 213.027,51 euros. En Segunda Categoría (5 aciertos + complementario), un único boleto validado en Las Palmas de Gran Canaria se lleva 103.635 euros.

Más de 5,7 millones recaudados

La recaudación total del sorteo ascendió a 5.703.009 euros. Los premios de menor cuantía también estuvieron muy repartidos:

913 apuestas con 5 aciertos, premiadas con 2.087,88 euros cada una.

cada una. 5.560 apuestas con 4 aciertos, con un premio de 49,71 euros .

. 104.888 apuestas con 3 aciertos, con 8 euros .

. 589.154 reintegros, premiados con 1 euro.

Combinación ganadora y Joker

La combinación ganadora fue la formada por los números 26, 09, 46, 36, 07 y 02. El complementario fue el 18 y el reintegro el 3. El número Joker correspondió al 0616166, con un premio de un millón de euros para la primera categoría.

Este resultado convierte a Azuqueca de Henares en el gran epicentro de la fortuna en España, con un premio que supone uno de los mayores repartidos por La Primitiva en lo que va de año.