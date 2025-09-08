Herido por asta de toro en Guadalajara

Un hombre de 46 años ha resultado herido por asta de toro este lunes durante un encierro en El Casar (Guadalajara) y ha tenido que ser trasladado en UVI al Hospital de la capital alcarreña.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a EFE de el aviso se ha producido a las 13:36 horas desde la localidad de El Casar, donde ha tenido lugar el suceso durante la celebración de los encierros en las fiestas del municipio.

El herido ha sido trasladado al centro hospitalario en la UVI en preventivo que se encontraba en el lugar de los festejos.