Algunas zonas de Guadalajara podrían tener cortes de agua

Guadalagua informa que este martes, miércoles y jueves, días 9, 10, y 11 de septiembre, habrá bajadas de presión o cortes de suministro puntuales en algunas zonas de la ciudad con motivo de trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento.

Según informa Guadalagua en nota de prensa, las zonas afectadas son la comprendida entre el Barranco del Alamín y las calles Cuesta de Hita, avenida de Francia, avenida Concepción Arenal y avenida El Olivar.

Se espera que los trabajos duren desde las 10.00 hasta las 13.00 horas, cuando se restablecerá el suministro.