La alcaldesa de Guadalajara augura la victoria de Paco Núñez en 2027

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha advertido del «desprestigio» que, a su juicio, pesa hoy sobre la política y los políticos, una percepción que atribuye a la «crispación y el enfrentamiento» que dominan en los medios de comunicación y las redes sociales. Una imagen que, según sostiene, «no refleja la normalidad del trabajo político cotidiano».

Guarinos subraya que la actividad pública es mucho más cercana a la vida diaria de lo que parece. «Lo que más vende son los debates broncos, los choques en las redes, y eso es lo que la gente percibe erróneamente de la política», señala en declaraciones a Europa Press. Frente a esa visión, insiste en que la mayoría de los ciudadanos reclaman «normalidad, estabilidad económica y un futuro digno para sus hijos» y no un escenario de confrontación permanente.

Con una larga trayectoria en distintas responsabilidades políticas, la actual regidora destaca la entrega que exige la política, especialmente en el ámbito municipal. «Todo el mundo debería, alguna vez en su vida, pasar por un ayuntamiento para saber cómo se vive la política desde el otro lado de la barrera», afirma, incidiendo en el sacrificio personal y familiar que supone esta labor.

En el terreno electoral, Guarinos elogia la «capacidad de trabajo» y el conocimiento del territorio de Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, que ya ha confirmado su intención de volver a concurrir como candidato en 2027. «Es la persona que más kilómetros ha recorrido», destaca, convencida de que «será un magnífico presidente» y de que resultará vencedor en los próximos comicios autonómicos.

En contraposición, la alcaldesa considera que el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), muestra una «falta de ilusión» por la política regional, mientras centra sus esfuerzos en la nacional.

Además, critica la gestión socialista en materias como sanidad, infraestructuras y agua, recordando que en la última década no se han culminado proyectos esenciales, como nuevas carreteras o infraestructuras hidráulicas que reduzcan la dependencia de los trasvases.