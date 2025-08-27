Un coche sale ardiendo en plena calle en Guadalajara: las impactantes imágenes

Hay imágenes que impresionan. Y es lo que ha ocurrido este miércoles en Guadalajara, donde un coche ha quedado calcinado tras arder en plena calle del polígono El Balconcillo.

El aviso ha sido atendido por los Bomberos del Ayuntamiento, que han relatado lo sucedido a través de su perfil oficial en X. Según han explicado, a su llegada, la Policía Local ya había cortado la vía afectada, facilitando las labores de extinción.

Gracias a esta coordinación, el incendio ha podido sofocarse sin riesgo de propagación y sin que se hayan producido daños personales.

🔥 #INTERVENCIÓN 👨‍🚒



Aviso por incendio de vehículo en entorno del Polígono de El #Balconcillo 🚒



A la llegada, @policialocalgu ya ha cortado la calle, facilitando las labores de extinción, sin riesgo de propagación y sin daños personales 🚓#BomberosGU #SeguridadGU #Bomberos pic.twitter.com/cY00ir61KA — Bomberos Ayto. Guadalajara (@bomberosgu) August 27, 2025

En las imágenes difundidas se observa el vehículo envuelto en llamas y a los bomberos en plena tarea de extinción, rodeados de humo. Finalmente, pese a la rápida intervención, el coche ha quedado calcinado.