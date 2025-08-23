Guadalajara desvela el cartel musical de sus Ferias y Fiestas 2025 con grandes nombres

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado los conciertos que acompañarán, desde las pistas de Fuente de la Niña, la celebración de Feria y Fiestas 2025. Unas actuaciones musicales encabezadas por Leiva, Fangoria y María Becerra.

El ciclo de conciertos comenzará el jueves 18 de septiembre con Fangoria, el icónico dúo formado por Alaska y Nacho Canut, referentes del electro-pop español, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Les precederá Marlena, el dúo madrileño que ofrecerá un espectáculo para todos los públicos, lleno de frescura y emoción.

El viernes 19 de septiembre será el turno de María Becerra, una de las voces más potentes del pop urbano latino, con millones de seguidores en todo el mundo y siete nominaciones a los Latin Grammy.

La artista argentina estará acompañada por Lit Killah, rapero y compositor internacional que completa una noche de ritmo y energía.

Tanto el jueves como el viernes de Ferias el concierto con los teloneros comienza a las 21.30 horas, siendo a las 23.00 horas la actuación de los artistas principales.

El sábado 20 de septiembre, Leiva cerrará el ciclo con su esperado concierto dentro del Tour Gigante 2025.

Acompañado por Sarria, el cantautor madrileño ya ha colgado el cartel de ‘entradas agotadas’.

Las entradas están disponibles en el portal web Concertado. El concierto del 18 de septiembre cuenta con un precio de 15 euros para empadronados y 20 euros para el público general. de su lado, el evento del 19 de septiembre con María Becerra y Lit Killah, cuesta 25 euros para los empadronados y 30 euros para el público general. Los precios no incluyen los gastos de gestión de la plataforma.