Dos nuevas instalaciones municipales abren sus puertas en este pueblo de Guadalajara

Casas de San Galindo, en la provincia de Guadalajara, ha inaugurado dos nuevos espacios municipales, el Centro Social y Biblioteca municipal. Unos proyectos que han contado con una inversión total de 110.000 euros de la Diputación de Guadalajara y de la Junta.

El acto de inauguración oficial ha contado con la participación del alcalde, Vicente Díaz; el presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, y la delegada provincial de la Junta, Rosa María García, según ha informado la Diputación por nota de prensa.

El centro social ha sido el proyecto al que el Ayuntamiento de Casas de San Galindo ha destinado los últimos tres planes provinciales de obras y servicios de la Diputación de Guadalajara que correspondían al municipio, para cuya ejecución ha recibido inversiones que suman 103.500 euro.

Es un inmueble con dos plantas y una superficie útil de 91 metros cuadrados por cada una de ellas.

Tras realizarse la cimentación y construcción de la estructura, cerramiento y cubierta del edificio con los planes provinciales de 2011 y 2015, con el que se llevó a cabo en 2021, ya con el Gobierno de José Luis Vega, se ejecutó la actuación definitiva en la planta baja para su puesta en marcha: distribución de espacios, con office y barra de bar, aseos accesibles, carpinterías interiores, calefacción e instalaciones de fontanería y eléctricas.

El presidente de la Diputación ha resaltado «la importancia de que los pequeños pueblos cuenten con espacios de reunión para sus vecinos y vecinas» como son estas dos infraestructuras municipales de Casas de San Galindo puestas en marcha con el apoyo de la Diputación y del Gobierno regional.

Por eso, ha continuado Vega, «aquí nos hemos juntado las dos administraciones junto con el Ayuntamiento para mejorar la vida de los vecinos y vecinas con dos instalaciones, y con muchas otras intervenciones que se hacen en el pueblo» cuyo único objetivo «es que la gente que quiera y decida voluntariamente vivir en un pueblo lo haga de la mejor manera posible y teniendo servicios».

El Ayuntamiento de Casas de San Galindo también dedicará la obra del plan provincial de la Diputación que le corresponde en el periodo 2023-2026 a una nueva actuación en este edificio: realizará con los fondos de la Diputación una nueva inversión de 32.625 euro para habilitar una vivienda de tres dormitorios en la planta superior del mismo edificio.

BIBLIOTECA Y CENTRO JUVENIL EN EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el Gobierno regional ha financiado los trabajos de acondicionamiento de una sala en la planta baja del Ayuntamiento como biblioteca y centro juvenil.

La delegada de la Junta, Rosa María García, ha valorado la necesidad de dotar de espacios de ocio cultural a la juventud en los municipios, «como una vía más para fomentar el arraigo a los territorios».

Hasta la fecha, la juventud del municipio no contaba con un lugar de ocio, cultura y encuentro y tras esta actuación se les dotará de un espacio en el que podrán llevar a cabo sus iniciativas.

Además, la biblioteca fomentará la lectura y potenciará un ocio cultural, ya que está previsto que acoja conferencias, charlas y otras convocatorias de las que se podrán beneficiar todas las vecinas y vecinos del pueblo.

En este sentido, la delegada ha destacado «la importancia pública y social de esta actuación que va a suponer una mejora en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio» y ha manifestado que «desde el Gobierno regional, siempre apoyaremos aquellas iniciativas que fomenten una vida culturalmente activa en los pueblos, porque la cultura aporta siempre vida y nosotros como Gobierno queremos que esa vida palpite en cualquier rincón de la provincia».

Por su parte, el alcalde del municipio, Vicente Díaz, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a la Diputación Provincial y al Gobierno regional porque «inaugurar cosas en el pueblo es un motivo de felicidad» y «son dos centros de reunión en los que hacemos pueblo».