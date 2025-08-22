Prohibida la pirotecnia en este pueblo de Guadalajara

El Ayuntamiento de Escariche (Guadalajara) ha anunciado la cancelación del lanzamiento de fuegos artificiales previsto en las fiestas patronales de este año, que celebran esta semana, y prohibir el uso de artículos pirotécnicos en todo el término municipal debido a la actual situación de alto riesgo de incendios.

En un bando difundido en redes sociales y firmado por el alcalde del municipio, Raúl García Moratilla, el Consistorio informa de las recomendaciones de las autoridades competentes en materia de seguridad y protección civil ante la situación actual de riesgo de incendios en su término municipal.

Además de cancelar los tradicionales fuegos artificiales con motivo de estos festejos, el Consistorio prohíbe el uso, encendido o lanzamiento de cualquier material pirotécnico. La prohibición afecta a cohetes, petardos, tracas y cualquier otro tipo de material pirotécnico y se mantendrá mientras persista el riesgo de incendios.

Desde el Ayuntamiento señalan que estas restricciones se adoptan “en beneficio de la seguridad de todos y para evitar daños personales, materiales y medioambientales que pudieran derivarse del uso de estos elementos” y piden colaboración y comprensión a los vecinos.