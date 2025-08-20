La Diputación invierte 1.241.842 € en mejorar las carreteras de estos pueblos de la provincia

La Diputación de Guadalajara ha aprobado en su última Junta de Gobierno los proyectos técnicos para mejorar las condiciones de circulación en dos carreteras de la vía provincial: la GU-909 (carretera que llega hasta Valdeavellano) y la GU-947 (enlaza desde la N-211 hasta la GU-951 pasando por los municipios de Luzón y Ciruelos del Pinar).

Las inversiones de la Diputación para las mejoras a ejecutar en ambascarreteras suman 1.241.842,56 €: en la carretera de Valdeavellano se invertirán 630.000 € y 611.842,56 € en la de Luzón y Ciruelos del Pinar. En ambas vías se va a mejorar la capacidad portante, impermeabilizar la superficie y mejorar la adherencia de la calzada.

En la carretera GU-909, que sale desde la vía GU-921 y termina su trazado en Valdeavellano, las actuaciones van a afectar a un tramo de 8,17 km, en el que se va a realizar el refuerzo del firme y la mejora de los arcenes y cunetas, además del pintado de marca vial continua y reposición de señalización vertical.

En el caso de la carretera provincial GU-947, que saliendo desde la N-211 enlaza con la vía provincial GU-951 pasando por los municipios de Luzón y de Ciruelos del Pinar, los trabajos se van a centrar en un tramo de 7,2 km, entre los puntos kilométricos 1,9 y 9,3. Además del refuerzo del firme, mejora de arcenes y cunetas se realizará el pintado de marca vial continua en ambos márgenes de la carretera.

Ambas obras se tienen un plazo de ejecución de seis meses y se ejecutarán sin necesidad de cortar totalmente el tráfico. Durante la realización de los trabajos se realizarán cortes puntuales y/o desvíos provisionales por otro carril o zona alternativa.