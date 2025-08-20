La Diputación de Guadalajara subvenciona las inversiones de 447 pequeños negocios rurales con 698.387 €

La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones del año 2025 para inversiones de trabajadores autónomos y microempresas que tienen su domicilio fiscal y establecimiento principal en municipios de la provincia menores de 5.000 habitantes.

Este año se benefician de esta línea de ayudas un total de 447 pequeños negocios rurales de la provincia de Guadalajara, entre los que se reparten subvenciones por importe total de 698.387,12 €, lo que supone nuevamente el práctico agotamiento del crédito de 700.000 € con que estaba dotada la convocatoria.

Del total de ayudas concedidas, 273 lo son por el importe solicitado y 174 por la cuantía máxima prevista para cada profesional autónomo o microempresa en función del número de trabajadores contratados, cuando la cantidad que se había pedido excedía dicho tope. Estas cuantías máximas eran de 1.500 € para negocios sin personal asalariado, 2.000 € para microempresas con entre 1 y 5 trabajadores contratados y 2.500 € para microempresas con entre 6 y 9 trabajadores.

A la convocatoria de ayudas, aprobada el pasado mes de abril, se presentaron un total de 399 solicitudes de trabajadores autónomos o microempresas que no habían percibido estas subvenciones en 2024. Una vez propuesta la concesión de las ayudas correspondientes a todos los solicitantes que cumplían los requisitos de la convocatoria y no habían sido beneficiarios en el ejercicio anterior, a la propuesta de resolución se incorporaron también como perceptores de las ayudas de 2025 las peticiones de otros pequeños negocios rurales que sí las habían recibido en 2024 hasta agotar el crédito disponible.

De acuerdo con las bases de la convocatoria, se ha aplicado un sistema de puntuación que da prioridad a los establecimientos situados en municipios de menor población y a los que cuentan con mayor número de trabajadores contratados.

Dinamización económica de las zonas rurales

El equipo de Gobierno de José Luis Vega creó estas ayudas de la Diputación a la inversión de los pequeños negocios rurales en 2021, con el objetivo de promover la reactivación económica y dinamización del tejido productivo de los pueblos de la provincia. Las subvenciones facilitan a los trabajadoresautónomos y microempresas establecidos en municipios menores de 5.000 habitantes la adquisición de aplicaciones informáticas, instalaciones técnicas, maquinaria, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otros inmovilizados materiales necesarios para el desarrollo de su actividad.

Con la resolución provisional aprobada de la convocatoria de 2025, la Diputación de Guadalajara ha concedido en estos cinco años un total de 2.187 ayudas a la inversión de pequeños negocios rurales que han percibido 3,2 millones de euros.