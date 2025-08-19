La Diputación de Guadalajara acoge la presentación del cupón de la ONCE ilustrado con el Monasterio de Lupiana

La Diputación de Guadalajara ha acogido la presentación del cupón de la ONCE correspondiente al sorteo del próximo domingo, 24 de agosto, cuya ilustración será una imagen del Monasterio de Lupiana. Pertenece a la colección “Pueblos de Película”, en la que cada provincia y ciudad autónoma de España estará representada con un cupón en el que aparezca un enclave característico por haber sido escenario de rodajes cinematográficos.

En la presentación del cupón, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha destacado y agradecido el trabajo de la ONCE por “dos motivos, primero porque trabaja por las personas con discapacidad y, por otro lado, porque con este cupón pone en valor el patrimonio de la provincia de Guadalajara”mostrando “un edificio emblemático que es uno de los estandartes patrimoniales de nuestra provincia”.

La alcaldesa de Lupiana, Blanca del Río, ha agradecido a la ONCE la elección de ese edificio para ilustrar un cupón, señalando que “es una de las joyas arquitectónicas de la provincia de Guadalajara” y recordando que es el Monasterio de Lupiana es una construcción renacentista del siglo XIV que está declarado Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural.

El cupón de la ONCE con la imagen del Monasterio de Lupiana tendrá una difusión de en torno a 5 millones de ejemplares en todo el territorio nacional, según ha indicado Francisco Marfil, director de la Agencia ONCE en Guadalajara. El responsable territorial de la ONCE ha explicado que la inclusión del Monasterio de Lupiana como imagen de un cupón de la colección “Pueblos de Película” ha sido posible por la colaboración de la alcaldesa del municipio y ha recordado algunos de los rodajes realizados en sus instalaciones, como la serie “La Promesa” o la película “La Celestina”, protagonizada por Penélope Cruz y Juan Diego Botto.

Francisco Marfil ha ofrecido datos que muestran el compromiso institucional de la ONCE con “el empleo para personas con discapacidad, con la igualdad y con los servicios sociales para personas con discapacidad visual”. Según ha indicado, el 60% de la plantilla actual del Grupo Social ONCE son personas con discapacidad y más del 40% de la plantilla son mujeres y toda esta labor “es posible gracias al esfuerzo y la tremenda generosidad de la población que compra sus cupones”. Actualmente, el Grupo Social ONCE está formado por más de 77.000 personas y 20.000 vendedores de cupones, de los cuales 42 están en la provincia de Guadalajara.

Agradecimiento de Vega a los trabajadores de los servicios contra incendios

Durante el acto de presentación del cupón de la ONCE ilustrado con la imagen del Monasterio de Lupiana, el presidente de la Diputación ha mostrado públicamente su “agradecimiento a la gente que ha estado trabajando durante todos estos días, a los agentes forestales, a los trabajadores de GEACAM, a los bomberos del Consorcio Provincial, por todos los esfuerzos que han hecho en los conatos que hemos tenido y ese trabajo rápido que ha evitado consecuencias mayores”.