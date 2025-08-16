Un accidente con un parapente deja dos heridos graves en Guadalajara

Accidente que se ha producido en la provincia de Guadalajara.

Concretamente en la zona de vuelo de ‘La Muela’ en Alarilla, tal y como ha confirmado el 112 de Emergencias de Castilla-La Mancha a InfoCLM.es. Fue a las 17.54 de este viernes cuando se recibía el aviso de este accidente de un parapente.

Resultaron gravemente heridos un hombre de 45 años y con iniciales J.P.V.P. y una mujer de 35 años con las siguientes iniciales M.F.P.C., quienes tuvieron que ser rescatados de la zona por un helicóptero de la Guardia Civil, ya que era de difícil acceso. Los llevaron hasta la zona donde pudieron llegar los bomberos, quienes los portearon hasta donde se encontraba un médico de urgencias.

Tras ello fueron trasladados en dos UVI móviles hasta el Hospital de Guadalajara.

Han participado en el operativo la Guardia Civil, Bomberos de Azuqueca de Henares, un médico de urgencias y dos UVI móviles.