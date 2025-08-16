Parece Menorca, pero está en Guadalajara: un paisaje de cuento rodeado de aguas cristalinas 

A tan solo una hora y media de Madrid, y en plena provincia de Guadalajara, se encuentra uno de esos rincones que sorprenden por su belleza inesperada: el embalse de Bolarque.

Con aguas limpias y cristalinas, el entorno de Bolarque recuerda a paisajes costeros del Mediterráneo. No son pocos los visitantes que lo comparan con lugares como Menorca por su tonalidad azulada y su tranquilidad, pero está en pleno corazón de Castilla-La Mancha y se trata de una auténtica playa de interior que combina naturaleza, ocio y comodidad.

Rodeado por las montañas de la sierra de Altomira y en el punto exacto donde confluyen los ríos Tajo y Guadiela, este espacio natural forma parte de lo que muchos conocen como el ‘Mar de Castilla’, un conjunto de embalses entre los que también se encuentran Buendía, Entrepeñas, Almoguera, Estremera y Zorita.

#guadalajara #naturaleza #planenfamilia #planconniños #naturaleza #kayaks #masqueaventura #ocio #ociotuber #lagobolarque #playabolarque ♬ Someone you loved(DJ版) – 妖姬&肖Music @ociotuber 📍Playa de Bolarque 🏖️ Albalate de Zorita – Guadalajara. 📍 Para acceder: llegar hasta Albalate de Zorita y una vez estés en el pueblo preguntar por urbanizacion Nueva Sierra (urbanización con barrera y vigilante) una vez dentro como visitante seguir todo el tiempo seńales Playa Náutico hasta llegar a una bifurcación que te dará a elegir o direccion Náutico o Playa giras hacia Playa y ya has llegado donde podrás aparcar. (7 minutos desde barrera vigilante hasta llegar a Playa). 📍Recomendaciones: Tanto en acceso a la playa como empresas en interior solo admiten pagos en efectivo. Ir a primera hora de la mańana 09:00 si vaís en sábado o domingo ya que hay aforo de 800 personas. ( a las 11:00 horas con buen tiempo puede que esté lleno). Allí no tendrás cobertura móvil. #playa

Naturaleza con todas las comodidades

El embalse de Bolarque está perfectamente acondicionado para disfrutar de una jornada completa al aire libre. Dispone de zona de baño vigilada, chiringuito, merenderos, baños, duchas, aparcamiento gratuito e incluso alquiler de hamacas.

Además, quienes busquen algo más que un baño relajante tienen a su disposición actividades acuáticas como kayak, snorkel o paseos en catamarán. Varias empresas locales se encargan del alquiler de material, por lo que es fácil organizar una jornada sin necesidad de ir cargado de casa.

En un tiempo en el que cada vez se valora más la conexión con la naturaleza y las escapadas que combinan tranquilidad y paisaje, Bolarque se alza como uno de esos tesoros escondidos que enamoran a primera vista.