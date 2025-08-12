Sorprendidos robando cable del alumbrado público en Guadalajara; hay detenciones

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto. Fueron sorprendidos sustrayendo cable del alumbrado público de la localidad de Alovera.

Los hechos que motivaron estas detenciones tuvieron lugar en la madrugada el pasado 31 de julio, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Azuqueca de Henares que se encontraba prestando servicio en la localidad de Alovera, observó a dos individuos en actitud sospechosa que se encontraban en una calle cerrada al tránsito peatonal al encontrase la zona en obras, que al percatarse de la presencia policial arrojaron varios objetos al suelo, según ha informado el Instituto armado por nota de prensa.

Cable intervenido durante la detención por la Guardia Civil / Foto: Guardia Civil / Europa Press

Tras ser identificados se les ocuparon unos guantes, cortacables, una linterna frontal y una llave de las utilizadas para abrir arquetas. Después de inspeccionar la zona se localizaron 11 arquetas abiertas, así como varias mangueras de cable que habían conseguido cortar preparadas para su transporte.

Los detenidos, dos varones de 39 y 25 años de edad, de nacionalidad española, fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Azuqueca de Henares para la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.