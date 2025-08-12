La impactante imagen de un coche ardiendo en plena calle de Guadalajara

Un coche ha salido ardiendo en la madrugada de este martes en Guadalajara, provocando un espectacular incendio que se ha saldado sin heridos ni afectados.

Según han informado los bomberos de la ciudad a través de la red social X, el suceso ha ocurrido en la calle Toledo de la capital, lugar hasta el que se han desplazado dos dotaciones tras recibir el aviso.

La rápida intervención de los bomberos de Guadalajara fue crucial

A su llegada, los bomberos comprobaron que la parte delantera del vehículo estaba completamente en llamas, pero la rápida intervención permitió evitar la propagación del fuego a otros coches estacionados y mobiliario urbano cercano.

La investigación abierta al respecto será la que dictamine las causas exactas del suceso.