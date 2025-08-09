Un trabajador herido tras caer desde una escalera en Guadalajara

Un hombre de 44 años ha resultado herido este sábado tras precipitarse desde una escalera a unos seis metros de altura mientras trabajaba en la calle Armuña, en la pedanía del Parque de las Castillas que pertenece a Torrejón del Rey en Guadalajara.

El aviso fue recibido por el 112 a las 13:24, tal y como explica a Info CLM, y el trabajador fue atendido por los servicios de emergencia, incluido un equipo de UVI móvil que lo ha trasaladado al Hospital de Guadalajara. En el lugar de los hechos también aparece Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital básico