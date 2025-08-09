Bellido destaca la unión institucional como clave para superar las graves riadas que marcaron Guadalajara hace 30 años

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha acudido este sábado a la exposición y proyección de un documental que recuerda, treinta años después, las riadas que sufrieron los pueblos de Almoguera y Yebra, de la provincia de Guadalajara.

En un acto celebrado en la Casa de la Cultura de Almoguera y acompañado por el alcalde de la localidad guadalajareña, Antonio Barona, Bellido ha tenido un emotivo recuerdo a las diez personas fallecidas en aquellos «dramáticos y dolorosos» momentos que vivieron ambos municipios en 1995, quienes sufrieron una devastadora riada que asoló, también, a gran parte de la provincia de Guadalajara, según han trasladado las Cortes en nota de prensa.

Durante el acto, que también ha contado con la presencia del alcalde de Yebra Juan Pedro Sánchez y el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, Rubén García, el presidente de las Cortes ha destacado la colaboración ciudadana del momento, señalando como clave el apoyo institucional a los municipios que permitió que se pudieran reponer más rápido de la tragedia.

«Una muestra más que, cuando las diferentes instituciones afectadas colaboran, se llega más lejos», ha subrayado el presidente Bellido.

En una época en la que, como ha recordado Bellido, donde la mayoría no teníamos los teléfonos móviles, «el papel de los medios de comunicación fue esencial» para conocer lo doloroso de aquellos momentos.

Por ello, el presidente de las cortes Regionales ha puesto en valor el documental y la exposición para que «los más jóvenes conozcan lo que sucedió y cómo se superó gracias a la colaboración de todos los estamentos».

Las riadas de 1995 en Almoguera y Yebra fueron las más importantes registradas hasta la fecha.

Sin embargo, el homenaje en el 30º aniversario de este suceso ha valido también para recordar los agónicos momentos que, años antes, el 25 de julio de 1987, sufrió Almoguera, con una riada previa que también dejó importantes daños materiales.