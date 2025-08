El culto a Bruce Springsteen en un municipio de Guadalajara

Un año más, el pequeño municipio de Peralejos de las Truchas, enclavado en el corazón del Alto Tajo (Guadalajara), volverá a latir al ritmo de Nueva Jersey, del 8 al 10 de agosto, con la undécima edición de su ya tradicional festival tributo a su ídolo norteamericano Bruce Springsteen.

Lo que arrancó en el año 2015 como una convención íntima entre amigos con guitarras y cervezas, ha crecido hasta convertirse en una cita anual ineludible para los amantes de la música de ‘The Boss’ en España, convirtiéndose en el único festival de España dedicado a Springsteen y uno de los cuatro que se realizan en Europa de forma periódica, afirma a Europa Press uno de los organizadores, Txema Fernández.

Un punto de encuentro en el que los fans de Bruce Springsteen podrán deleitarse durante todo el fin de semana que viene con las canciones del que para muchos es claramente su referente musical, en un festival en el que este año el repertorio celebrará por todo lo alto los 50 años del mítico ‘Born To Run’, con la idea de que las diferentes bandas incluyan en sus repertorios algún tema de este disco.

Se trata del ‘Greetings from Peralejos’, un evento donde los asistentes vibrarán con las canciones del ‘Jefe’, al que acuden varios miles de personas provenientes de distintos puntos del país para escuchar la música del hijo adoptivo de este pequeño municipio de la España vaciada en el que apenas hay censadas unas 160 habitantes pero que en verano multiplica su población de forma importante.

Durante el próximo fin de semana, la plaza Mayor de Peralejos se transforma y todo se convierte en devoción sincera hacia uno de los grandes de la música. Las versiones de Springsteen resonarán entre los pinares y el rumor del río Tajo como reinterpretaciones apasionadas de un legado que trasciende generaciones.

Lejos de las grandes giras multimillonarias, este festival conserva el espíritu comunitario y la mística de los shows de club que marcaron los comienzos de Springsteen. Aquí se dejan ver chavales y veteranos, músicos profesionales y aficionados, y todo un pueblo unido por el magnetismo de canciones del ‘Boss’ como ‘Thunder Road’ o ‘The River’, entre otras muchas.

Una pequeña localidad en la que gran parte de sus vecinos sienten fervor por el músico norteamericano, una veneración que es conocida por el propio cantante ya que los oriundos de este pueblo y sus generaciones posteriores no suelen perder la ocasión de hacérselo llegar siempre que viene a ofrecer algún concierto a España. Todo ello pese a que de momento no han conseguido que el cantante se decida a visitar este bello municipio de la España vaciada.

No se trata de un festival al uso ni de un homenaje al ídolo musical sino de una especie de peregrinación emocional en la que no se pone distancia entre lo que es el escenario y las primeras filas de los fans. Aquí acuden fans que han seguido a Springsteen por medio mundo, pero también hay vecinos del pueblo que han hecho suyo el ritual. «Esta conexión entre el público y los músicos nos convierte en una pequeña gran familia en Peralejos, nuestro pueblo», afirma emocionado Fernández.

En esta edición no hay grupos nuevos sino que repetirán las bandas que han acudido en ediciones anteriores, que reproducirán con fidelidad algunas de las canciones del disco ‘Born To Run’ del ‘Boss’. Así, los conciertos arrancarán el viernes por la tarde. Este año con el dúo de José Gallardo & Salva Méndez, que interpretarán el álbum ‘Nebraska’ al completo, y para después de cenar será el turno de los conciertos en formato eléctrico de El Pacto Rock Band para abrir, y terminará el grupo madrileño Born To Run.

Para el sábado 9 será el turno de The Greetings Band con temas de Springsteen. Luego, como viene siendo habitual, habrá una paella popular, y ya por la tarde actuará el cantante Guillermo Lago al que le acompañarán una serie de amigos que colaborarán con él en el concierto.

Pasada la media noche, tocará el grupo malagueño Used Cars, y para finalizar, El Pacto Rock Band hará un fin de fiesta con los clásicos del pop y rock tanto nacional como internacional. El domingo se pondrá fin al festival con la segunda sesión de The Greeting Band. Y además de seguir disfrutando de la música, habrá una fideuá popular para despedir el evento.

Con once ediciones a sus espaldas, el festival de Peralejos ha consolidado algo que va más allá de la música: ha creado comunidad, ha revalorizado un territorio rural y ha demostrado que el rock de raíces aún tiene poder para emocionar y reunir a personas diversas bajo una misma bandera emocional. En tiempos de algoritmos y consumo exprés, este tributo anual a corazón abierto a Bruce Springsteen recuerda que todavía hay espacio para lo auténtico.

Tal y como señala a Europa Press su organizador, Txema Fernández, la meta de este municipio del Alto Tajo sigue estando en conseguir que algún día Bruce visite Peralejos. «No vamos a dejar de insistir en este sueño y ojalá más pronto que tarde consigamos que así sea».

No renuncia a su sueño. Reconocen que no es algo fácil, pero no imposible. «El principal hándicap que observamos es el hecho de que esté situado en un punto perdido de la España vaciada, lejos de las grandes ciudades y con difícil acceso», declara Fernández, con la esperanza de que algún día, un patrocinador o la propia discográfica decida apoyarles en esta fantasía.

La pequeña gran familia que organiza este evento ha creado ya una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. Y tanto el Ayuntamiento de Peralejos de las Truchas como desde el Festival ‘Greetings from Peralejos’ siguen manteniendo también la candidatura del cantante estadounidense al Premio Princesa de Asturias.