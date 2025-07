La Diputación de Guadalajara adquiere el inmueble que albergará el Centro de Innovación Territorial

La Diputación de Guadalajara, representada por su presidente, José Luis Vega, ha firmado ante notario las escrituras de compraventa del inmueble que albergará el Centro de Innovación Territorial y de Promoción de las Denominaciones de Origen de la provincia de Guadalajara.

El edificio adquirido por la Diputación está ubicado en Mondéjar y fue uno de los dos, junto a otro del municipio de Centenera, al concurso abierto que inició la Institución Provincial en agosto de 2024 y que fue declarado desierto. La resolución que declaraba desierto dicho concurso, de enero de 2025, fundamentaba tal decisión en que el inmueble de Centenera no alcanzaba la puntuación mínima establecida al no reunir algunas de las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y en que la propiedad del de Mondéjar, que sí cumplía todos los requisitos, no aceptaba el precio en que había tasado su compra el Servicio de Arquitectura de la Diputación.

El importe de adquisición del inmueble finalmente se corresponde con la tasación de 222.830,41 € realizada por el Servicio de Arquitectura de la Diputación y que rebaja en casi 90.000 € el precio, tras aceptar dicho precio sus actuales titulares, que han obtenido su propiedad por herencia.

Cronología del procedimiento de adquisición

Antes de la firma de escrituras, la diputada de Turismo, Arantxa Pérez Gil, y el presidente de la Diputación, José Luis Vega, han informado de la adquisición a los portavoces de los grupos políticos de la oposición, facilitándoles una cronología del procedimiento de compra del inmueble:

El 24 de julio de 2024 se inicia el expediente para la adquisición de un inmueble destinado a albergar el Centro de Innovación Territorial y Centro de Promoción de las Denominaciones de Origen de la Provincia de Guadalajara, mediante concurso abierto.

Elaborados los pliegos, el 8 de agosto de 2024 se aprueba el expediente de contratación, se acuerda la convocatoria del concurso abierto y se ordena la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En el pliego se establecen criterios de valoración y puntuación para los inmuebles que se oferten: estar ubicados en área geográfica de las Denominaciones de Origen de la provincia, acceso a servicios de restauración, superficie en planta baja, distribución, origen (haber albergado actividad relacionada con los productos con denominación de origen, como almazara, bodega o similar), elementos e instalaciones para musealización y estado de conservación.

Publicada la convocatoria, concurrieron al procedimiento en el plazo establecido de presentación de ofertas dos inmuebles situados en los municipios de Centenera y de Mondéjar.

El 1 de octubre de 2024, la mesa de valoración procede a la apertura de los sobres 1 (documentación) y 2 (proposiciones d ellos licitadores) y acuerda requerir informe al Servicio de Arquitectura de la Diputación sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el procedimiento.

El 29 de octubre de 2024, la mesa de valoración acuerda visitar ambos inmuebles con la asistencia de un técnico del Servicio de Arquitectura. Las visitas se realizaron los días 6 de noviembre al inmueble de Centenera y 8 de noviembre al de Mondéjar.

El 18 de noviembre de 2024, la mesa de valoración otorga las puntuaciones correspondientes a cada uno de los inmuebles ofertados. El de Centenera obtiene 26 puntos y el de Mondéjar 50,5 puntos. A la vista de las puntuaciones, la mesa de valoración acuerda la exclusión del edificio de Centenera, cuyas principales carencias de acuerdo a las condiciones exigidas estaban en los requisitos de superficie en planta baja, elementos e instalaciones para musealización y estado de conservación.

En relación al inmueble de Mondéjar, la mesa de valoración acuerda solicitar informe sobre su edificabilidad al Ayuntamiento de Mondéjar e informe de tasación al Servicio de Arquitectura de la Diputación. El 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Mondéjar informa que la edificabilidad permitida del inmueble es superior a la mínima exigida en los pliegos del concurso abierto.

El Servicio de Arquitectura de la Diputación emite su informe de tasación el 14 de enero de 2025, otorgando al inmueble una valoración de 222.830,41 €. La mesa de valoración del concurso abre el sobre 3 de la licitadora (oferta económica) el 15 de enero de 2025. Dicha oferta económica solicitaba un precio de venta superior a los 300.000 €, por lo que la mesa de valoración acuerda realizar contraoferta por el importe de la tasación del Servicio de Arquitectura.

Realizada dicha contraoferta, el representante de la propiedad licitadora manifiesta su disconformidad con la tasación realizada por la Diputación y solicita que se haga otra tasación nueva. El 25 de enero de 2025, la mesa de valoración acordó la no procedencia de realizar una nueva tasación y eleva al órgano de contratación la propuesta de declarar desierto el concurso. El decreto que oficialmente declara desierta la licitación está fechado el 10 de febrero de 2025.

El 28 de mayo de 2025, entra en el Registro General de la Diputación un escrito presentado por los herederos de la propietaria del inmueble que concurrió al procedimiento, comunicando su fallecimiento y la conformidad de vender el inmueble por el importe de tasación.

El 11 de junio de 2025, el Servicio de Turismo de la Diputación emite informe un informe en el que corrobora que el inmueble situado en la calle Luis Hurtado de Mendoza, nº 3, de Mondéjar reúne las característicasrequeridas para el destino previsto de ser Centro de Innovación Territorial y de Promoción de las D.O. de la Provincia, al haber sido seleccionado en un procedimiento abierto de concurrencia competitiva, y propone su adquisición directa.

Espacios y actividades previstas

En dicho informe del Servicio de Turismo de la Diputación se resumen los espacios y actividades que debe reunir el inmueble para que sea un centro abierto a la ciudadanía:

Promoción de productos del sector primario de la provincia mediante la realización de ferias sectoriales, tanto de los que cuentan Denominación de Origen como de otros que no tengan esa distinción e, incluso, dirigidas a otros sectores como la artesanía; zona de venta de los productos promocionados; museo dedicado a actividades típicas relacionadas con dichos productos; realización de actividades formativas en una sala de usos múltiples, que también podría ser utilizada por empresas, agrupaciones profesionales o administraciones públicas; desarrollo de actividades culturales; y centro de promoción turística de los municipios de la zona y, en general, de toda la provincia.