La UNED prepara en Guadalajara un ciclo de cine con mirada social

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha avanzado algunas de las propuestas formativas que pondrá en marcha en Azuqueca el próximo curso académico, que comenzará en el mes de octubre. Se mantiene la oferta de cursos del programa UNED Sénior con propuestas relacionadas con el cine, la arquitectura y la protección jurídica y se incorpora como novedad un ciclo de cine antropológico.

«El Ayuntamiento está muy satisfecho con el funcionamiento del aula de la UNED en Azuqueca», señala la concejala de Educación, Susana Santiago, en nota de prensa, donde recuerda que la pasada semana se celebró el curso de verano «con una participación altísima».

De cara a la nueva temporada, el 10 de septiembre se abrirá el plazo de matriculación en UNED Senior. El precio por cuatrimestre es de 60 euros. Entre los meses de octubre de 2025 y enero de 2026 (primer cuatrimestre) se impartirán los cursos de UNED Sénior ‘Lo que el cine se llevó: memorias de 35 mm’, impartido por el profesor Carlos Alba y ‘Cave Canem! Curso de protección jurídica para sénior’, a cargo de Cristina Ruiz.

Los dos cursos se impartirán los lunes, de 18.00 a 20.00 horas, el de cine, en el EJE, y el de protección jurídica, en las instalaciones cedidas por el Ayuntamiento a la UNED en El Foro.

Para el segundo cuatrimestre (de febrero a mayo de 2026), se han programado otros dos cursos: ‘Plano en construcción: espacios de cine’, que se desarrollará los lunes de 18.00 a 20.00 horas, en el EJE y que impartirá Carlos Alba y ‘Aprendiendo a experimentar la arquitectura: el Corredor y sus alrededores’, los jueves de 18 a 20 horas, en El Foro, a cargo de José Antonio Herce.

Cine Sapiens Además, la UNED va a ofrecer en Azuqueca como Actividad de Extensión Universitaria el ciclo de Cine Antropológico ‘Cine Sapiens’. La participación es gratuita, está organizado en colaboración con el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe ESPIELLO y lo coordinará el profesor y antropólogo Ambrosio Sánchez de Ribera Pecci.

Las sesiones serán los martes 14 y 28 de octubre, 11 y 25 de noviembre y 9 de diciembre en las instalaciones del EJE, a las 18.00 horas y se proyectarán las películas ‘Carraco’, ‘María la Portuguesa’, ‘In the bazaar of the sexes’, ‘El último de Arganeo / Olores’, ‘Descendents’ y ‘Bertsolari’.

Cine Sapiens continuará en el segundo cuatrimestre del curso, según las previsiones de la UNED.