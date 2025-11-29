‘Alumbra’, el programa que impulsa la creación joven y revitaliza el medio rural de Castilla-La Mancha

Dar vida a las zonas rurales de la región a través de ricas propuestas creativas es el objetivo con el que nace el Programa para jóvenes artistas de Castilla-La Mancha 2024-2025 y su Proyecto ‘Alumbra’.

Se trata de un proyecto innovador que traslada, a interesantes propuestas artísticas plásticas, visuales y de performance, la forma de vivir y sentir del medio rural.

El mercado de la producción artística contemporánea en España conduce a un modelo de trabajo en el que actualmente cada vez interesa menos el punto de vista creativo. La rapidez y la inmediatez del mundo en el que vivimos, y la idea de alcanzar a un público más amplio y comercial, marcan el proceso de creación artística. Sin embargo, frente a este modelo, están apareciendo cada vez más artistas visuales y plásticos que apuestan por una línea de trabajo más flexible, potencialmente más fructífera y profunda, tratando el arte como una auténtica investigación que bien podría pertenecer al mundo científico. Procedimientos de los que el universo artístico se está apropiando y que conllevan una inversión espacial y temporal, de las que, lamentablemente, muchas compañías carecen.

Un innovador proyecto que abraza arte y ruralidad, cuya primera edición nace en la provincia de Albacete. Concretamente, la primera edición de este rompedor proyecto artístico se ponía en marcha en Alcaraz con unas jornadas de convivencia en las que las personas participantes tenían la oportunidad de conocer de primera mano las técnicas empleadas por artistas de diferentes disciplinas en un entorno rural.

Proyecto Alumbra: arte rural en Castilla-La Mancha

Alumbra es un proyecto del Plan de Artístico para Jóvenes Profesionales en el sector cultural de Castilla-La Mancha (2024-2025) que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer a los profesionales creadores y creadoras artísticas naturales, residentes o vinculados directamente a la región, centrándose específicamente en jóvenes profesionales que se dedican a las artes plásticas y visuales y en sinergia con profesionales dedicados a las artes vivas y performativas menores de 35 años. A través de este proyecto de creación artística contemporánea y formación, se busca proporcionar un espacio para la creatividad, la experimentación y el impulso de las nuevas generaciones con proyectos artísticos de calidad para adquirir habilidades y activar las nuevas hornadas de creadores y creadoras castellanomanchegos.

Un proyecto que nace en Castilla-La Mancha con un claro objetivo: contribuir al desarrollo sostenible del sector cultural fortaleciendo infraestructuras culturales locales, promoviendo la sostenibilidad financiera y economía creativa. Además, Alumbra tiene como finalidad dignificar las condiciones de trabajo durante el proceso creativo a través de los proyectos de emprendimiento que serán acompañados y dotados de los recursos necesarios.

Por tanto, la misión fundamental de esta iniciativa no es otra que empoderar a jóvenes artistas en desarrollo y emprendimiento de sus proyectos; así como facilitar las oportunidades y recursos para el desarrollo de su actividad, especialmente en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. De esta manera, el proyecto Alumbra apuesta por trabajar una identidad cultural de la región liderada por la juventud, que fomente la promoción y preservación que garantice la riqueza cultural con nuevos creadores y creadoras que apuesten por prácticas artísticas contemporáneas innovadoras y experimentales.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se han destinado 100.000 euros al proyecto Alumbra procedentes de fondos europeos, siendo uno de los proyectos financiados a través del Programa de Aceleradoras Culturales. Una iniciativa que se traduce en la apuesta por unas políticas culturales que inviten a expandirnos, relacionarnos, convivir, conectar y reflexionar.

Iniciativa dirigida a artistas emergentes en Castilla-La Mancha

Esta iniciativa, dirigida a artistas emergentes de las artes visuales, plásticas y performativas, establece un marco integral de apoyo para fortalecer el tejido cultural de la región y promover una industria creativa innovadora y sostenible. Una de las prioridades del proyecto es facilitar el acceso de jóvenes artistas a recursos, herramientas profesionales y espacios de creación, con el fin de favorecer su desarrollo y consolidación dentro del sector cultural. Junto a ello, Alumbra pone el foco en el emprendimiento artístico, ofreciendo acompañamiento y formación no académica que aprovecha los recursos y el potencial del entorno rural como patrimonio material e inmaterial y como fuente de conocimiento.

La innovación tecnológica constituye otra de las claves de este innovador plan. Concretamente, el proyecto promoverá el uso de nuevas tecnologías para impulsar la creatividad y la experimentación, favoreciendo sinergias a largo plazo con políticas de cultura, educación, inclusión, comunicación y empleo. Asimismo, se contempla el apoyo al talento y a las competencias empresariales de las nuevas generaciones, con el objetivo de reforzar su conocimiento del patrimonio cultural y su capacidad de gestión profesional.

Alumbra también impulsa la capacitación de profesionales de la región en artes visuales, plásticas y performativas, con la finalidad de contribuir al enriquecimiento cultural del territorio y consolidar a Castilla-La Mancha como un referente regional en creación contemporánea. En esta línea, se promueve la experimentación artística y la exploración de nuevas formas de expresión mediante tecnologías emergentes, con el propósito de fortalecer una industria creativa innovadora. Otro de sus ejes es la creación de un ecosistema cultural colaborativo, que conecte a artistas de distintas disciplinas y fomente el intercambio de conocimientos. La diversidad artística y la igualdad de género se contemplan como principios fundamentales, impulsando la visibilidad de voces diversas y la presencia de una amplia variedad de estilos y enfoques.

Con vistas a ampliar el impacto social de las artes, Alumbra desarrolla estrategias destinadas al crecimiento de audiencias y la participación ciudadana, mediante eventos, exposiciones, performances y acciones de sensibilización que faciliten el acercamiento al arte contemporáneo. La iniciativa adopta además una visión a medio y largo plazo, con proyectos que integran procesos creativos participativos y un impacto que trasciende lo local. Estos esfuerzos buscan reforzar derechos culturales, promover la diversidad, la accesibilidad y la calidad de los entornos, y facilitar la proyección internacional de la creación artística castellanomanchega.

Por último, contempla la colaboración con profesionales del sector a través de talleres, seminarios y mentorías, además de estrategias de difusión como catálogos y publicaciones que contribuirán a dar visibilidad al trabajo de los y las artistas emergentes de la región. Con estas acciones, Alumbra aspira a consolidarse como un motor de impulso para las nuevas generaciones creativas y para el futuro cultural de Castilla-La Mancha.

Líneas de actuación del proyecto Alumbra

El proyecto Alumbra, centrado en las artes visuales, plásticas y performativas, articula un modelo de trabajo que combina convivencia, formación, acompañamiento especializado e implementación pública de los proyectos seleccionados. La primera línea de acción, Convivencia, se concibe como un espacio abierto en el que los y las artistas participantes pueden relacionarse, compartir procesos y generar diálogos en torno al territorio rural de la Sierra de Alcaraz (Albacete). Esta fase busca conectar a jóvenes creadores con el entorno local y promover dinámicas de retroalimentación que activen la creatividad y el intercambio interdisciplinar.

En segundo lugar, Alumbra incorpora un amplio bloque de Formación, que incluye mentorías, charlas, visionados de portafolios, talleres y actividades prácticas. El objetivo es ofrecer herramientas profesionales que acompañen a los y las artistas desde el periodo de convivencia hasta la ejecución final de sus proyectos, garantizando una base formativa sólida y adaptada a las necesidades del sector cultural contemporáneo. El proyecto contempla también un eje de Acompañamiento, con sesiones críticas de grupo y asesoramiento personalizado durante un año. A través de este seguimiento continuado, el equipo del proyecto media y vela por el desarrollo de cada propuesta artística, manteniendo el contacto entre participantes, formadores y formadoras y agentes culturales vinculados al proceso. Esta línea pretende asegurar la evolución coherente de cada proyecto y reforzar las redes profesionales dentro del ámbito cultural de la región.

Finalmente, Alumbra culmina con la fase de Implementación, que consiste en la puesta en común y muestra pública de los resultados del programa. Las obras y procesos generados por los creadores y creadoras se presentarán en distintos espacios culturales de Castilla-La Mancha, convirtiéndose en el cierre del trabajo desarrollado y en una oportunidad para acercar la creación contemporánea a la ciudadanía.

Creaciones únicas que enlazan arte y mundo rural

Un proyecto en el que han participado 20 jóvenes artistas y que se ha estructurado en varias fases a lo largo de un año (2024-2025). La primera de estas fases fue el diseño del proyecto, convocatoria y selección de las personas participantes; seguida de la ejecución de las Residencias Artísticas en Alcaraz en septiembre de 2024. En esta fase del Proyecto Alumbra se procedió a la implantación y desarrollo del mismo acompañando una veintena de proyectos artísticos a través de 12 días de encuentro,

intercambiando experiencias para el desarrollo de estos con la dirección de Teresa Ases y Carlo I. Faura y mentorías con profesionales han guiado el proceso de producción de estos proyectos.

Tras ello, durante 6 meses cada artista ha ido desarrollando su propio proyecto a partir de lo vivido en la residencia. Un proceso en el que han recibido asesoramiento personalizado y formación online con profesionales del sector y apostando por la cultura sostenible para su creación. La última de las fases del proyecto contempla exhibiciones y presentaciones públicas de las creaciones artísticas en diferentes localidades de Castilla-La Mancha, creando espacios de colaboración con entidades locales y conectando con otros gestores y agentes culturales del entorno.

‘¡Qué alegría verte! Juventud y creación en el medio rural’, es la muestra que recoge el resultado de este proyecto artístico y que podrá disfrutarse hasta el próximo 11 de enero en el Museo de Albacete. Una muestra que recoge las obras de los participantes en el Proyecto Alumbra de residencia artística, cuya primera edición ha tenido lugar en Alcaraz con 20 jóvenes artistas de entre 20 y 35 años y que tiene como objetivo romper con las ideas preconcebidas sobre la ruralidad y subrayar el papel central del entorno rural como territorio de innovación, conexión y proyección desde el presente hacia el futuro, predefiniendo el significado de lo rural desde una perspectiva contemporánea.

La muestra está formada por 100 piezas entre las que destaca la pintura, la música, la performance, escultura, danza o nuevas tecnologías. Además, esta iniciativa del Gobierno regional que puede disfrutarse en el Museo de Albacete está impulsando una veintena de exposiciones por toda la Comunidad Autónoma hasta finales de año con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos.

Alumbra reafirma así su vocación de convertirse en un proyecto estratégico para el futuro cultural en Castilla-La Mancha, demostrando que la creatividad joven y el medio rural pueden construir unidos un territorio más innovador, diverso y sostenible. La consolidación de esta primera edición confirma el potencial de la iniciativa para seguir creciendo en los próximos años, generando nuevas oportunidades para los y las artistas emergentes y fortaleciendo el vínculo entre comunidad, patrimonio y creación contemporánea.

