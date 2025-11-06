La Fundación Globalcaja colabora con AFRAMAS para mejorar el acceso a su centro residencial de las personas en silla de ruedas

La Fundación Globalcaja ha colaborado con AFRAMAS-Cuenca en la adquisición de una silla motorizada que mejorará la accesibilidad a su centro residencial, situado en la calle Alonso de Ojeda, una vía de gran pendiente que dificulta a los usuarios en silla de ruedas el acceso.

La directora técnica de centro, Cristina Muñoz, ha explicado al presidente de la Fundación Globalcaia, Eliseo Quejigo, que gracias a este equipamiento las personas con movilidad reducida podrán salvar con más facilidad el obstáculo que supone el trayecto desde la Puerta de Valencia hasta el centro.

La residencia AFRAMAS atiende a personas con discapacidad, muchas de ellas con movilidad reducida y patologías crónicas, para quienes esta ayuda técnica resulta de gran importancia para facilitarles las salidas a la comunidad y participar en las actividades que realizan fuera del centro, fortaleciendo así su inclusión social.

Además de la residencia, AFRAMAS gestiona un centro ocupacional cuya actividad pudo conocer de primera mano el presidente de la Fundación Globalcaja. En este centro, las personas participantes, realizan sus propias piezas en talleres como el de carpintería, un desempeño que contribuye a mejorar su calidad de vida e inclusión social.

Es ese impacto positivo en la sociedad el que se valora desde la Fundación Globalcaja al establecer esta colaboración con la Asociación Fray Serafín Madrid Soriano (AFRAMAS).