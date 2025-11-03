La Fundación Globalcaja Cuenca renueva su convenio para colaborar con los eventos del Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’

El Ayuntamiento ha sido el escenario para rubricar el convenio entre la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca y la Fundación Globalcaja por el que esta entidad colabora en los eventos que se celebran en el Teatro Auditorio ‘José Luis Perales’ en esta temporada 2025-2026.

El alcalde Darío Dolz y el presidente de la Fundación Globalcaja, Eliseo Quejigo, han firmado dicho acuerdo en presencia de la concejala de Cultura y directora de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, María Ángeles Martínez, y la directora de la Fundación Globalcaja, Henar de la Sierra.

El acuerdo que se ha renovado tiene como objetivo, tal y como indica en su redacción, la promoción y el impulso del desarrollo cultural “en su más amplia dimensión”, así como “el fomento, desarrollo y la promoción de la economía social”, todo ello para “mejorar, ampliar y diversificar las propuestas culturales que se desarrollan en la ciudad en beneficio de todos los vecinos de Cuenca y sus visitantes”.

El alcalde Darío Dolz ha dado las gracias a la Fundación Globalcaja “por su constante apoyo en todo lo que tiene que ver con la dinamización de la ciudad, en este caso en el ámbito cultural y referido al que es nuestro buque insignia en este ámbito, el Teatro Auditorio ‘José Luis Perales”.

Por su parte, Eliseo Quejigo ha puesto en valor la calidad de la programación cultural de la que goza la ciudad y la relación que desde la Fundación mantienen con el Ayuntamiento “para poner la cultura al alcance de todos y hacer visible el compromiso de la entidad financiera con las personas y con el territorio, sabiendo que la cultura es un bien esencial que nos enriquece, nos transforma y nos ayuda a construir un futuro más humano”.

En este acto también se ha puesto sobre la mesa la destacada colaboración que mantienen ambas entidades en relación a la venta de entradas para espectáculos culturales a través de la plataforma de venta de entradas globalentradas.com. Así, en lo que llevamos de 2025 se han gestionado 25.964 entradas de un total de 62 eventos. En 2024 se superaron las 29.000 entradas vendidas y los 80 eventos, no incluyéndose eventos gratuitos, congresos o con venta de entradas de entidades particulares.