La Liga Globalcaja Benjamín despega en su 9ª temporada promoviendo el fútbol base y los valores del deporte

La novena temporada de la Liga Globalcaja Benjamín ya ha dado su pistoletazo de salida, con la jornada inaugural que se celebró este sábado en el campo municipal de fútbol ‘Joaquín Caparrós’, con la participación de ocho equipos y cerca de un centenar de niños y niñas, que disputaron los primeros partidos de esta temporada.

La Liga Globalcaja Benjamín es una competición consolidada, que crece temporada tras temporada, llegando a superar los 4.000 deportistas implicados, niños y niñas de las categorías benjamín y prebenjamín de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara.

El objetivo de ambas entidades es fomentar la práctica deportiva, trabajar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el compañerismo, al tiempo que se proporciona un espacio de competición de calidad, para trabajar desde la base la excelencia deportiva. En las provincias de Cuenca y Ciudad Real, esta competición cuenta también con el apoyo de las Diputaciones Provinciales.

Temporada tras temporada, la Liga Globalcaja ha ido crecido en participación, hasta alcanzar los 4.200 deportistas federados, integrados en los 281 equipos, que son los compitieron en la temporada pasada, unas cifras que este año está previsto superar.

“Esta competición es una apuesta por los más jóvenes”, destacó Henar de la Sierra, directora de la Fundación Globalcaja, quien valoró que estemos ya ante la novena temporada, “esta continuidad dice mucho de la implicación de Globalcaja en la promoción de los valores que transmite el deporte, sobre todo, en edades más tempranas”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, Pablo Burillo, destacó la cooperación entre ambas entidades. “Estamos muy agradecidos de la colaboración que tenemos con Globalcaja. Hay un volumen muy importante de licencias, tanto de fútbol y como de fútbol sala, en categoría prebenjamín y benjamín; y cada vez hay más clubes y escuelas interesadas en participar, lo que dice mucho del rigor, la seriedad y el trabajo de ambas entidades para el desarrollo de esta competición”.

La jornada inaugural contó también con la participación de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, Charo Rodríguez, quien agradeció la labor de Globalcaja y su implicación en el deporte base, al tiempo que reconoció la labor de la Federación de Fútbol, “porque vamos de la mano en el aspecto educativo, que hace posible que los deportistas puedan disfrutar de su pasión desde edades tan tempranas. Y, por último, los clubes que, sin ellos, sin sus entrenadores o formadores, no sería posible”.

Los equipos que compitieron en esta jornada inaugural fueron CD Ciudad Encantada “C”, EMF Arcas, UB Conquense “A”, CF Cuenca Indoor “D”, EFB FutbCuenca “A”, CD Ciudad Encantada “B”, CD San José Obrero “A y CF Cuenca Indoor “A”, cuyos integrantes posaron para la foto oficial de esta temporada.