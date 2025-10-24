La Liga Globalcaja Benjamín arranca temporada con una jornada inaugural en el campo de fútbol ‘Joaquín Caparrós’ de Cuenca

El campo municipal de fútbol ‘Joaquín Caparrós’ de Cuenca, acogerá la inauguración de la Liga Globalcaja Benjamín, competición en la que participan más de 4.000 niños y niñas, deportistas de las categorías benjamín y prebenjamín, de las provincias de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

Una temporada más, Globalcaja y la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, aúnan sus esfuerzos para promover esta competición de fútbol y fútbol sala, fomentando el deporte, la convivencia y los valores, en los más jóvenes.

La pasada temporada fue Carrión de Calatrava, en Ciudad Real, quien dio el pistoletazo de salida al a competición; mientras que en esta ocasión ejerce como anfitriona la capital conquense.

En esta jornada inaugural, se darán cita ocho equipos, que serán los competirán, en el campo municipal ‘Joaquín Caparrós’. En concreto, a partir de las 12.00 horas, se enfrentarán CD Ciudad Encantada “C”- EMF Arcas y UB Conquense “A” -CF Cuenca Indoor “D” y, una hora después, jugarán EFB FutbCuenca “A”-CD Ciudad Encantada “B” y CD San José Obrero “A”-CF Cuenca Indoor “A”.

A las 13.00 horas, será cuando tendrá lugar el acto institucional y la fotografía oficial con todos los equipos participantes en esta jornada. Estarán presentes, representantes de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, la Diputación de Cuenca y Globalcaja.

La Liga Benjamín Globalcaja contó en la pasada temporada con la participación de 4.200 deportistas, de los que 800 compitieron en la modalidad de fútbol sala. En total, fueron 112 clubes, a los que pertenecían 281 equipos, los que participaron en esta competición.