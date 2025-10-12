La Diputación de Cuenca concede ayudas para medio centenar de asociaciones en la convocatoria de ‘Cuenca Inclusiva’

La Diputación de Cuenca ha resuelto la convocatoria de ayudas ‘Cuenca Inclusiva 2025’ por la que se beneficiarán un total de 50 asociaciones de toda la provincia dedicando una inversión de cerca de 400.000 euros para colaborar en los gastos de los proyectos seleccionados en dicha convocatoria.

Estas ayudas tienen distintas modalidades, la primera de ellas está destinada a proyectos que incluyan la gestión de uno o más centros ocupacionales dentro de la que se han beneficiado Aspadec y Aframas con ayudas de 60.000 euros para cada uno de los proyectos.

En la modalidad B, se han seleccionado 48 proyectos con temáticas diversas para distintos colectivos cuyos importes oscilan entre los 2.000 euros de propuestas como las de San Vicente de Paúl, Mi Chico o Amiab, hasta los 11.000 de Aspaym o Afyedalcu.

La diputada de Servicios Sociales, Eva García, ha destacado el grado máximo de implicación del tejido asociativo de la provincia con los colectivos más desfavorecidos. “Es un lujo poder contar con tantas asociaciones que desarrollan un trabajo tan importante y de forma desinteresada en toda la provincia”, señalaba la responsable reiterando el compromiso del Equipo de Gobierno para seguir colaborando con ellas.

Desde el punto de vista de la diputada estas ayudas no pueden calificarse como un gasto sino como una inversión pues cada uno de los proyectos beneficiados supone mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades, discapacidades o circunstancias adversas y contribuye a avanzar en nuestro objetivo de construir una sociedad más justa, inclusiva y solidaria. Un camino, recuerda García, que hay que comenzar a hacerlo en todos los niveles y son las asociaciones las que permiten llegar al entorno más cercano y prestar los servicios de una forma más directa.