Accidente mortal en Cuenca

Una colisión entre un turismo y un camión ha dejado una mujer fallecida y un hombre herido este sábado por la mañana en la A-3 a la altura de Graja de Iniesta (Cuenca).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 08:41 horas en concreto el suceso ha ocurrido en el kilómetro 230 en sentido Valencia. La víctima, de la que no se conocen datos personales, quedó atrapada en el interior del turismo y fue desencarcelada por los bomberos de Motilla. del Palancar

El otro afectado, un hombre de 24 años, fue atendido por un médico de urgencias y trasladado por una ambulancia de soporte vital al Hospital General de Albacete.

En el operativo participaron, además de los servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil y bomberos.